За сутки в Краснодаре расчистили от снега 356 участков дорог

За минувшие сутки в Краснодаре от снега расчистили 356 участков дорог, сообщили вечером 17 февраля в администрации города. В работе было задействовали 107 единиц техники.

Проезжие части по маршрутам общественного транспорта неоднократно чистили плужным оборудованием. Кроме того, дороги, путепроводы, участки с подъемами и спусками обработали 528 т песко-соляной смеси.

На уборку от снега тротуаров, подземных переходов и остановок задействовали 587 рабочих и 38 единиц техники.

Сейчас дежурная бригада вышла работать в ночь. Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 17 февраля власти Краснодара увеличили количество дорожной техники, убирающей городские улицы от снега. Начавшиеся в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года снегопады признаны самыми сильными за последние 20 лет.

Наталья Решетняк