«Так достигается критически важная безопасность информации» Александр Леви — о новинке от MANGO OFFICE

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о модели гибридного облака компании MANGO OFFICE.

Опыт использования облачных сервисов хотя бы в одном из своих процессов имеют две трети компаний в России. Такими данными поделились аналитики PwC. При этом, в 30% случаев, выбирают гибридную модель облачного сервиса. В такой ситуации хранение данных обычно остаётся на стороне бизнеса, а необходимые вычисления отдают оператору.

Так достигается критически важная безопасность информации, но при потребности в больших вычислительных мощностях бизнесу не приходится закупать новое оборудование. Масштабирование несёт максимально гибкий характер и приносит заметное сокращение затрат, что, стимулирует рост интереса к гибридным облакам .

Отвечая IT-трендам компания MANGO OFFICE, как один из лидеров рынка коммуникаций, разрабатывает свою модель гибридного облака, с помощью которой можно будет построить или модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру предприятия с соблюдением высоких требований к безопасности.

Платформа MANGO OFFICE дает сразу три уровня защиты: для хранения данных, для передачи трафика и для разграничения контуров. Записи разговоров с клиентами и между сотрудниками, а также передаваемые файлы сохраняются на собственных серверах компании с требуемыми настройками безопасности.

При этом пользователю доступны статистика звонков, аналитика разговоров, распознавание речи и так далее. Безопасность коммутации обеспечивается современными протоколами шифрования трафика. Все внутренние коммуникации не выходят в Интернет и остаются в контуре компании.

Кроме того, гибридное облако MANGO OFFICE обеспечивает пользователю доступ к новым технологиям, например, видеоконференциям, сквозной аналитике, анализу и синтезу речи. Их подключение к классическим условно «железным» системам телефонии требует весомых капитальных затрат, а также интеграцию практически с любыми классами систем типа CRM, ERP, BPM и подобных.

Функция хранения данных уже доступна. Полный запуск гибридной модели MANGO OFFICE намечен на второй квартал.