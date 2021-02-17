Казанец требует компенсации у организаторов митинга за отмену представления цирка

Житель Казани, таксист Айрат Билалов разместил петицию в адрес президента Татарстан Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и прокурора республики Илдуса Нафикова.

Он заявил, что его 6-летняя дочь Алиса «впала в депрессию» и «винит своего отца в обмане» в связи с тем, что 14 февраля казанский цирк отменил представление в 13:00, на которое были куплены билеты. «Это страшно, это жестоко и это убивает меня как отца!»-- написал он.

Господин Билалов написал: «Нас даже не пустили на порог – сказали, что представление отменено «из-за митинга»».

Речь идет о согласованном с властями Казани митинге «против задержаний и репрессий». Его организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта», но к акции присоединились в том числе сторонники Алексея Навального и члены КПРФ. Митинг из-за коронавируса был согласован лишь на 200 человек, но еще несколько сотен человек стояли за ограждениями.

Господин Билалов назвал акцию оппозиционеров «низкосортным натуральным балаганом». «Какие-то импульсивные разношерстные личности в масках и темных очках, плакаты даже не понятно какого содержания, выкрики со «сцены» (сцена – это строительные поддоны), смешки и улюлюканье из толпы, несколько человек были по моему мнению вообще не в себе»,— оценил он происходившие. «Вместо шоу слонов мы увидели балаган клоунов»,— написал господин Билалов.

Он требует от организаторов митинга «компенсировать ссору с дочерью». «Как они это будут делать, я не знаю, но сделать они это обязаны! Такие люди должны отвечать за свои поступки и понимать, что своими выходками могут испортить настроение и отношение между отцом и дочерью в семье»,— резюмировал Айрат Билалов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"