«Ури» обосновался в США

Снежная буря парализовала жизнь в южных штатах США — там встали автомобильные и нефтеперерабатывающие заводы, а без света остались более 4 млн домов. Шторм «Ури» затронул как минимум 11 штатов, в том числе Техас, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Луизиану. По данным местных СМИ, к мощной снежной буре оказались не готовы ни местные жители, ни власти, ни частный бизнес. На этом фоне о временной приостановке работы заявили часть заводов General Motors, Toyota Motor и Ford Motor. А президент Джо Байден сообщил о массовых проблемах с поставками вакцины. Подробнее о том, что происходит в Штатах, — Григорий Колганов.

Морозы до -22 градусов, метели и ледяные дожди — небывалое дело для южных штатов. Как пишут в местных СМИ, таких температур не видели примерно 40 лет, особенно если учитывать, что снежный шторм «Ури» продолжается уже около недели. Хуже всего ситуация в Техасе. Там из-за низких температур работать не могут даже нефтеперерабатывающие заводы, а ведь в штате находятся крупнейшие компании страны.

Кроме того, за последнюю неделю регулярными стали перебои с электроснабжением. 16 февраля в штате без электричества остались около 4 млн домов и даже несколько больниц. Инфраструктура в штате просто не приспособлена для работы в таких условиях, отмечает обозреватель телеканала CNBC Брайан Салливан: «Жуткий мороз вызвал резкое увеличение спроса на электроэнергию, все пытаются согреть свой дом, а у энергетических компаний возникает множество проблем. Во-первых, никто в штате не делал настолько большие запасы этого ресурса, зимой они просто не нужны. Во-вторых, подводят линии электропередач. В-третьих, 23% энергоснабжения Техаса обеспечивается ветряными мельницами, а более половины из них просто замерзли и не крутятся. Это отразилось даже на рыночных ценах на газ, отчаявшиеся компании скупают его не по $3, как обычно, а по $200-400».

В штате объявили чрезвычайное положение, президент Джо Байден направил туда федеральную помощь, а энергетические компании перепробовали, кажется, все возможные варианты. Например, они проводили контролируемые отключения света примерно на час, чтобы сберечь запасы энергии. Но и эта тактика не помогает, а местные жители совершенно не знают, как согреваться в такие холода, отмечает жительница Техаса Мария: «Когда нет электричества, холодной воды, света, интернета, дом очень быстро остывает, потому что стены тут тоже тоненькие.

У людей нет теплой одежды, все ходят в кроссовках.

Я, например, наблюдала прекрасную картину, как американцы шли в тапочках, сланцах. У нас дороги расположены в холмистой местности, естественно, ездить по ним опасно, и сейчас никто не рискует это делать. Люди не ходят на работу».

К слову, о дорогах: количество аварий, в том числе и очень масштабных в южных штатах возросло. Но чаще всего СМИ вспоминают ДТП на трассе возле города Даллас — там за пару минут столкнулось 110 машин — по большей части крупные грузовики, потерявшие контроль из-за задубевшей летней резины. Всего экстремальные погодные условия привели к гибели как минимум 26 американцев. И этим проблемы не ограничиваются. Как признали даже федеральные власти, непогода значительно замедлила вакцинацию. О задержках поставок сообщают, например, в Огайо и Колорадо — туда не могут завезти более 130 тыс. доз.

Аналогичные проблемы возникли в Луизиане, Флориде и, конечно, Техасе, сообщил корреспондент телеканала WPTV Тодд Уилсон: «Даже Флорида не избежала проблем из-за бушующего шторма. Власти заявили, что поставки вакцины задержатся, пока так и не приехали партии, которые должны были поступить 15 и 16 февраля, что уж говорить про Техас. Пока неясно, когда в штат доедут почти 400 тыс. доз препарата. Из-за регулярного отключения электроэнергии проблемы возникают даже с теми партиями, что уже прибыли в больницы.

Так власти города Хьюстон срочно искали, кому бы вколоть почти 5 тыс. доз, поскольку перебои с энергией нарушали условия хранения вакцины, и она могла прийти в негодность.

В итоге они смогли привлечь сотни добровольцев, которым пришлось часами стоять в очередях на морозе».

Пока синоптики порадовать жителей США не могут — они предупреждают, что новые снежные штормы будут возникать все в большем количестве штатов. Сильный снегопад, аномально холодные температуры и ледяные дожди продолжатся до следующей недели. И в итоге, по оценкам национальной метеорологической службы, непогода затронет более 150 млн человек, то есть примерно каждого второго американца.

Ульяна Миненкова