Объявившая голодовку ростовская активистка вышла из-под ареста

Волонтер ростовского штаба Навального Юлия Морозова освободилась после второго семисуточного ареста за участие в несанкционированном шествии в поддержку оппозиционера 23 января. Об этом “Ъ-Юг” сообщил волонтер штаба Леонид Санкин. Во время заключения под стражу госпожа Морозова объявила голодовку в знак протеста. Сейчас она ее закончила.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Юлия Морозова 10 февраля вышла на свободу после десятисуточного ареста по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за участие в шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое прошло 31 января. На выходе из спецприемника она была задержана сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Вечером суд назначил активистке семь суток ареста по той же статье. Как сообщают активисты, репорт о вменяемом Юлии Морозовой нарушении был составлен в день задержания, 10 января.

Наталья Шинкарева