ВС подтвердил завышение корректировки таможенной стоимости импорта Sсhott

Верховный суд РФ подтвердил завышение корректировки таможенной стоимости импорта ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг» (подразделение фармупаковки Sсhott Pharmaceutical Packaging в Нижегородской области), следует из судебной картотеки.

С 2019 года компания судилась с Приволжским таможенным управлением, доказывая, что ведомство необоснованно корректирует в большую сторону цены, от которых рассчитываются сборы на ввозимый товар. Как отмечал генеральный директор ООО Денис Никитин, рост таможенной ставки на 10-15% при действовавших пошлинах на сырье в размере 10% и 14% фактически нивелирует преимущества работы в регионе и грозит срывом контрактов с клиентами, не готовыми продлевать контракты по новым ценам.

Представители таможни посчитали сведения о таможенной стоимости товаров компании недостоверными и неподтвержденными. Они указали, что Shott и нижегородское подразделение ввозят товары дешевле конкурентов, и документарного подтверждения стоимости компании не представили. Ведомство решило, что взаимозависимость дочерней и материнской компаний напрямую влияет на цену сделки, а таможенную стоимость по ней определить невозможно.

Арбитражный суд Нижегородской области, а следом апелляционная и кассационная инстанции поддержали Sсhott, признав незаконными решения таможни о корректировках стоимости импорта. Представители ведомства решили обжаловать его в Верховном суде, который не нашел оснований рассматривать заявление, подтвердив правомерность решений нижестоящих инстанций.

Добавим, аналогичное дело у Приволжского таможенного управления в 2020 году выиграло ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод». В 2018 году предприятие купило у материнской компании в Бельгии более 18 тонн стекла для изготовления в Нижегородской области автомобильных стекол. В таможне сделку между зависимыми компаниями сочли подозрительной, и цена импортного стекла занижена к аналогичным товарам других участников ВЭД. В итоге Арбитражный суд Нижегородской области и апелляционная инстанция сочли действия таможни незаконными.

Подробнее о спорах бизнеса с таможней — в материале “Ъ-Приволжье” «Импорт граничит с рисками».

Владимир Зубарев