Липецкий губернатор Игорь Артамонов привился от коронавируса

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сделал прививку от новой коронавирусной инфекции СOVID-19, сообщает пресс-служба региональной администрации. Господину Артамонову медики сделали укол первым компонентом российской вакцины Спутник-V.

За последние сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 137 человек (всего 23,36 тыс.). Выздоровели 170 человек (19,56 тыс.). За все время пандемии скончались 408 пациентов.

Ранее от коронавируса привился врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Воронежской области Александр Гусев. Одним из первых, на этапе исследований на добровольцах, был глава Курской области Роман Старовойт. Планирует сделать прививку глава Тамбовской области Александр Никитин. Орловский губернатор Андрей Клычков недавно переболел коронавирусом и выздоровел.

Сергей Калашников