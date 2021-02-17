Прокуратура начала проверку из-за возобновления сноса конструктивистского здания на Декабристов

Прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверка из-за возобновления работ по сносу конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов.

Напомним, корпорация «Маяк» сегодня возобновила снос здания на здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Как рассказал “Ъ-Урал” вице-президент корпорации Олег Мошкарев, компания устранила все замечания.

По данным пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, установлено, что подрядная организация ООО «ГУП Инвестстрой», которая занималась сносом здания, осуществляла работы по демонтажу с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ.

В январе снос был остановлен судебными приставами. «Прокуратура заявила в суде ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета продолжения деятельности по демонтажу здания до рассмотрения искового заявления по существу. Октябрьский райсуд 22 января удовлетворил ходатайство прокуратуры до вынесения судебного решения по существу. Рассмотрение искового заявления прокуратуры по существу назначено на 19 февраля 2021 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также по данным прокуратуры, судебные приставы установили, что сейчас здание сносит ООО «Средний Урал», с которым 15 февраля 2021 года ООО «Специализированный застройщик "Дом"» заключил договор подряда. При этом договор подряда между ООО «Специализированный застройщик "Дом"» и ООО «ГУП Инвестстрой» расторгнут.

«В настоящее время прокуратурой Октябрьского района проводится проверка исполнения ФЗ в связи с продолжением работ по сносу здания, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям указанных юридических лиц», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.