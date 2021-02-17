Власти городов Ростовской области не согласовали отделению КПРФ акции памяти на 23 февраля

Власти муниципалитетов Ростовской области не согласовала проведение акций памяти региональному отделению КПРФ на 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом “Ъ-Юг” сообщил секретарь областного отделения партии Евгений Бессонов.

«Нам не согласовали проведение акций по всей области. В частности, в Ростове планировалось провести мероприятие на 300 человек, в Таганроге и Новочеркасске — на 200»,— сказал господин Бессонов. По его словам, администрации городов отказали из-за действующих в регионе коронавирусных ограничений.

Отметим, что в Москве горком КПРФ проведет несанкционированные демонстрацию и митинг 23 февраля. По мнению секретаря горкома Валерия Рашкина, мероприятие можно считать законным, так как мэрия не предложила альтернативных вариантов.

Наталья Шинкарева