Руководитель нижегородской Дирекции по строительству арестован до 11 апреля

Московский райсуд по ходатайству следствия арестовал руководителя АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”» Андрея Нечаева до 11 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Директора организации подозревают в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Андрей Нечаев в 2019 году получил взятку в виде стройматериалов на сумму более 1,19 млн руб. Материалы руководителю организации передал директор компании-застройщика жилого дома в Ленинском районе (в этом районе дирекция строила ЖК «Дом на Радио».— “Ъ-Приволжье”) в обмен на приемку работ на объекте и «общее покровительство».

Анастасия Еремина