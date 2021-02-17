Саратовских депутатов признали нарушившими этику за участие в акции в поддержку Навального

Саратовская областная дума признала депутатов регионального заксобрания от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко нарушившими депутатскую этику участием в саратовском митинге в поддержку Алексея Навального 31 декабря.

Вопрос рассматривался на заседании Саратовской областной думы. Председатель мандатной комиссии, депутат облдумы единоросс Николай Бушуев заявил, что в комиссию обратились его однопартийцы Сергей Гладков и Юлия Литневская с просьбой рассмотреть поведение двух коммунистов. Как писал “Ъ”, Николай Бондаренко и Александр Анидалов действительно встретили участников несогласованного шествия на пороге здания Саратовской облдумы и около часа общались с ними. После этого с частью протестующих они направились в ОП-6 Фрунзенского района Саратова, куда были доставлены несколько задержанных участников митинга.

Мандатная комиссия решила, что депутаты облдумы должны воздерживаться от действий, компрометирующих их и других депутатов заксобрания.

Николай Бондаренко на заседании думы заявил, что находился на акции как депутат, так как мероприятие проходило в границах его избирательного округа (он избран от Октябрьского одномандатного избирательного округа №4, в него входит площадь Вавилова, откуда началось шествие). Александр Анидалов отметил, что вообще не был признан никакими органами участником несанкционированного митинга.

Тем не менее за признание двух коммунистов нарушившими депутатскую этику проголосовали 30 депутатов облдумы, против выступили пять представителей фракции КПРФ.

Сергей Петунин, Саратов