В Шушарах ликвидируют две незаконные свалки

Две несанкционированные свалки в Пушкинском районе планируется убрать до 2023 года. Об этом сообщает администрация города.

Первая свалка расположена между Автозаводским проездом и Софийской улицей, ее планируется убрать в три этапа до 2023 года. Вторую свалку на улице Поселковая уберут уже до конца 2021. Общая площадь, которую освободят, составляет более 200 тысяч кв. метров. Для пресечения дальнейшего захламления территории на въезде установят бетонные ограничители.

Ранее сообщалось, что в Петербурге построят новый парк для электробусов на месте старой свалки на Индустриальном проспекте.