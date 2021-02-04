Количество выданных ипотечных кредитов в Свердловской области выросло на 38%

За 2020 год в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Объем выданных кредитов увеличился на 52% и составил 137 млрд руб. В тоже время свердловчане взяли 16 тыс. ипотечных кредитов на участие в долевом строительстве. Их общая сумма составила 46 млрд руб.

«Высоким темпам роста способствовала мягкая денежно-кредитная политика Банка России: вслед за снижением ключевой ставки банки смягчали ценовые условия», — говорится в сообщении. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в конце 2020 года в регионе составляла 7,5% — на 1,46% меньше, чем в декабре 2019 года.

При этом задолженность по ипотеке в Свердловской области выросла на 21% и составила 288,4 млрд руб. «Несмотря на рост ипотечного кредитования, качество кредитного портфеля в Свердловской области остается высоким: доля просроченной задолженности снизилась за год с 0,9% до 0,8%. На это повлияли в том числе принятые в связи с пандемией меры поддержки заемщиков. Жители региона, попавшие в трудную ситуацию, имели возможность изменить условия кредитного договора как по закону о кредитных каникулах, так и в рамках собственных программ банков», — сказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что объем выдачи ипотеки в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах вырос за 2020 год на 50% и составил 189 млрд руб.

Михаил Мананников