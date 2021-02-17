Наталья Комарова утвердила новый состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Сургута

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова утвердила новый состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сургута. Как сообщает портал Ugra-news.ru, представители от региональной власти были отобраны с учетом ходатайства думы Сургута.

Таким образом, в конкурсную комиссию вошли директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин, исполняющая обязанности директора департамента государственной службы и кадровой политики региона Лариса Самохвалова, заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко и председатель международной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

Ранее были определены члены комиссии от города. В частности, депутаты местной думы Игорь Бруслиновский и Виктор Пономарев, председатель Совета женщин ПАО «Сургутнефтегаз» Галина Галимова и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.

Напомним, на повторный конкурс по выборам главы Сургута подали заявки 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Отобрать и представить кандидатов гордуме конкурсная комиссия должна 20 февраля. Избирать нового главу будут депутаты на заседании 27 февраля.

Подробнее о том, как проходит второй конкурс по выборам мэра Сургута — в материале “Ъ-Урал” «Сургут выбирает по второму кругу»