В Магнитогорске задержали еще одного высокопоставленного сотрудника полиции

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальник структурного подразделения одного из районных отделов полиции Магнитогорска. Она подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СКР. Также дело завели на руководителя юридической компании, подозреваемого в даче взятки.

По версии следствия, в 2020 году сотрудница полиции получила 70 тыс. руб. от предпринимателя, который оказывал услуги иностранцам по оформлению документов, за не проведение проверок соблюдения ими требований миграционного законодательства. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по области осуществляют оперативное сопровождение по делу. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемым.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 февраля Следственный комитет сообщил о задержании начальника отдела полиции одного из районов Магнитогорска по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в апреле 2020 года он приказал подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.