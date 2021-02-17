Сериал по «Dota 2» выйдет 25 марта на Netflix

Игровая компания Valve и стриминговый сервис Netflix представили трейлер анимационного сериала по вселенной видеоигры «Dota 2». Он выйдет на Netflix 25 марта 2021 года. Сериал будет посвящен истории рыцаря Дэвиона и его борьбе с драконами и другими бедствиями.

В первом сезоне будет восемь серий, за создание отвечает южнокорейская студия Studio Mir, которая также выпустила «Легенду о Корре». Шоураннером выступил Эшли Миллер, продюсировавший «Тор» и «Люди Икс: Первый класс».

«Dota 2» является одной из самых популярных видеоигр и киберспортивных дисциплин в мире. Другая популярная игра этого же жанра «Legue of Legends» также получит анимационную версию в 2021 году.

Евгений Федуненко