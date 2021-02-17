Госдума ратифицировала протокол о двойном налогообложении с Мальтой

Госдума ратифицировала протокол с изменениями в конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой. Соглашение предусматривает повышение налоговой ставки на дивиденды и проценты с 2% до 15%. Документ временно применяется с 1 января 2021 года.

При этом доходы в виде дивидендов и процентов с институциональных инвестиций будут облагаться налогом по льготной ставке 5%. Льгота также действует для публичных компаний с как минимум 15% акций в свободном обращении, владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды.

«Изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через мальтийскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом. Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере не более 15% с исключениями»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Россия подписала протокол по изменению налогового соглашения с Мальтой в октябре. В Госдуму правительство внесло документ в конце декабря. Пересмотр соглашений с офшорами начался по поручению президента России Владимира Путина. В марте 2020 года он указал, что с их помощью компании платят по ставкам ниже НДФЛ. В 2020 году были подписаны аналогичные протоколы с Кипром и Люксембургом.

О новых налоговых соглашениях — в материале “Ъ” «Третий пошел».