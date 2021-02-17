«Севилья»–«Боруссия» (Дортмунд): прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 17 февраля

17 февраля «Севилья» примет дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет дали свой прогноз на этот матч.

В какой форме «Севилья»

В плей-офф Лиги чемпионов «Севилья» вышла со второго места в группе Е. Испанцы отдали очки только «Челси» (0:0, 0:4), выиграли оба матча у «Ренна» (1:0 и 3:1) и «Краснодара» (3:2 и 2:1). Их последние 4 матча в группе оказались «верховыми».

За последний месяц команда Хулена Лопетеги набрала отличную форму и выдала победную серию из 9 матчей во всех турнирах. В Ла Лиге андалузцы выиграли у «Алавеса» (2:1), «Кадиса» (3:0), «Эйбара» (2:0), «Хетафе» (3:0), «Уэски» (1:0) и занимают 4-е место, отставая на 1 очко от «Барселоны». «Севилья» уверенно одолела каталонцев (2:0) в первом полуфинале Кубка Испании, откуда перед этим выбила «Альмерию» (1:0), «Валенсию» (3:0) и «Леганес» (1:0 доп. вр.).

Под вопросом остается участие в матче защитников Хесуса Наваса и Маркуса Акуньи, хавбека Оскара Родригеса и форварда Лукаса Окампоса.

В какой форме «Боруссия» (Дортмунд)

В группе F вице-чемпион Германии не смог одолеть «Лацио» (1:3, 1:1), но лучше римлян справился с остальными оппонентами – «Зенитом» (2:0, 2:1) и «Брюгге» (3:0, 3:0). Немецкая команда с 13 очками заняла первое место. Беспроигрышная серия «Боруссии» в Лиге чемпионов составляет 5 матчей.

За два месяца после увольнения Люсьена Фавра дортмундцы пока не обрели необходимую стабильность. При Эдине Терзиче они выбыли из чемпионской гонки, а в последних 6 матчах показали безвольную игру и победили всего раз, упав на 6-ю строчку. «Шмели» обыграли «Аугсбург» (3:1), поделили очки с «Майнцем» (1:1) и «Хоффенхаймом» (2:2), уступили «Байеру» (1:2), одноклубникам из Мёнхенгладбаха (2:4) и «Фрайбургу» (1:2), а в Кубке Германии с трудом справились с «Падерборном» (3:2 доп. вр.) из второй Бундеслиги.

Игру в Испании пропустят вратарь Роман Бюрки, защитники Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер, Тома Менье и Лукаш Пищек.

«Севилья» – «Боруссия» (Дортмунд): статистика личных встреч

Команды встречались всего дважды – на групповой стадии Лиги Европы 2010/11. В Дортмунде «Севилья» одержала победу с минимальным счетом (1:0). Ответный матч завершился вничью 2:2, благодаря чему испанская команда вышла в плей-офф, где в 1/16 уступила будущему обладателю трофея «Порту».

Прогноз экспертов на матч «Севилья» – «Боруссия» (Дортмунд) 17 февраля

Обе забьют, и «Севилья» не проиграет за 2.15

Впечатляющая серия побед обеспечила «Севилье» лучший старт в Ла Лиге за 4 года. Триумфатор 4 из 10 последних розыгрышей Лиги Европы в идеальной форме отправляется в поход за главным трофеем Европы. Команда Лопетеги не пропускает в 7 матчах подряд, но в среду сухую серию хозяев может прервать Эрлинг Холанд. В 4 матчах нынешнего розыгрыша норвежский форвард забил 6 голов.

Фаворитом «Боруссию» делает ее именитая атака, богатый опыт в Лиге чемпионов и 5 матчей без поражений в групповом этапе. Без Бюрки и нескольких основных защитников соперники создают значительно больше моментов у ворот дортмундцев. В трех последних выездах команда из Вестфалии набрала 0 очков и пропустила 8 мячей – и в Испании вряд ли выступит лучше. В зимний период «Севилья» шла по восходящей, а «Боруссия» уволила тренера и погрузилась в пучину кризиса. Дортмундцы окажут уверенное сопротивление, но победить в Испании не смогут.

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