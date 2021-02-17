Комитет по здравоохранению отчитался о достижении 10 плановых показателей из 19

На заседании правительства Санкт-Петербурга подвели итоги госпрограммы развития здравоохранения за 2020 год. 10 плановых показателей успешно достигнуты, а выполнению еще 9 помешала пандемия коронавируса.

Об итогах заседания рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению. Среди достигнутых плановых показателей оказались низкая младенческая и детская смертность, смертность от онкологических заболеваний и от туберкулеза, количество больных, выявленных с активным туберкулезом, а также показатель обеспеченности врачами и показатели, связанные с заработной платой медиков. Председатель комитета Дмитрий Лисовец подчеркнул, что выполнению остальных показателей, в том числе по снижению общей смертности, помешала пандемия. «Факт недостижения других показателей в определяющей степени связан с пандемией новой коронавирусной инфекции» — заявил он.

Отмечается, что текущий уровень младенческой смертности в Петербурге – один из самых низких в стране.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские пункты вакцинации от COVID-19 вышли на пропускную способность в 100 человек в день.