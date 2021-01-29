«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева инвестирует в производство сыров 5 млрд рублей

«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева инвестирует в 2021 году 5 млрд руб. в завод по производству сыров с белой и голубой плесенью. «В этом году планируем инвестировать порядка 5 млрд рублей в завод по производству сыров с плесенью. В октябре этого года мы планируем начать строить новый завод», - сообщил ТАСС генеральный директор компании Евгений Хворостина.

Он также отметил, что данное производство призвано помочь в импортозамещении сыров.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, предполагается, что на новом производстве будут перерабатывать около 100 т сырья и выпускать 10 т деликатесных сыров. «Предварительные цифры таковы: 7 т сыров с белой плесенью и 3 т — с голубой, но соотношение еще может меняться», - отметил заместитель генерального директора компании по пищевым производствам Юрий Ейбоженко. Если планы удастся реализовать, «Агрокомплекс», по расчетам компании, займет до 33% от существующего российского рынка сыров с плесенью.

АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева объединяет 29 сельхозпредприятий и более 700 розничных магазинов. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. Компания занимает второе место в России по производству молока, пятое - по сахару, шестое - по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление. В 2020 году холдинг на 54% нарастил производство сыров и достиг показателя 9,3 тыс. т готовой продукции. Ежесуточно на сыроварных мощностях «Агрокомплекса» перерабатывается 523 т молока. (+18% к прошлому году). В 2021 году компания планирует увеличить объемы ежесуточной переработки молока до 570 т или 10,5 тыс. т сыров.

Елена Рыжкова