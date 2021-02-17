Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении новый закон о городской собственности

Заксобрание на заседании 17 февраля утвердило в первом чтении законопроект «О порядке управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга». Во время обсуждений оппозиционным депутатам несколько раз отключали микрофон.

Как сообщает портал ЗАКС.Ру, внесенный еще в январе 2018 года законопроект призван установить правовые основы, цели и принципы управления и распоряжения городской собственностью. В частности, он разграничивает полномочия городских правительства и парламента в вопросах управления имуществом. Если закон будет принят, Заксобрание сможет только принимать касающиеся городской собственности законы и следить за их исполнением, а непосредственное управление и нормативное регулирование будет осуществлять Смольный.

Сообщается, что против законопроекта в нынешнем виде выступили с критикой некоторые оппозиционные депутаты, в том числе Максим Резник, Борис Вишневский и Оксана Дмитриева. Во время их выступлений спикер Закса Вячеслав Макаров несколько раз выключал микрофон.

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рекомендовало городскому парламенту принять проект закона в текущем виде.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оппозиция Закса требовала слушаний по законодательству о митингах.