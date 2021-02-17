В первый день фестиваля «Чернозем» выступят десять рок-групп

Оргкомитет рок-фестиваля под открытым небом «Чернозем» объявил участников первого дня. 13 августа на двух сценах выступят десять коллективов.

На главной сцене сыграют группы «Нуки» (сайд-проект вокалистки «Слот» Дарии Ставрович) и «Горшенев» (обновленный проект Алексея Горшенева, ранее развивавшего «Кукрыниксы»), а также выступит лидер распавшейся группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Хедлайнерами заявлены «Алиса» и «Кипелов». На малой сцене сыграют «Громыка», «Дайте танк», «Электрофорез», «Дисциплина бейсбольной битвы» и «Кис-кис». Организаторы не исключают, что список участников будет дополнен.

Сергей Бобунец, «Горшенев», «Нуки» и «Кис-кис» также планировали выступить на «Черноземе» в 2020 году, однако проходивший под Тамбовом с 2015 года open-air был отменен по требованию Роспотребнадзора. В феврале организаторы объявили о переезде проекта в Воронеж. В 2021 году фестиваль запланирован на 13-15 августа на открытой площадке возле сити-парком «Град».

Александр Прытков