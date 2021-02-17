МИД РФ подтвердил отказ в визе кандидату на должность главы NASA в России

Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В январе об отказе сообщали источники «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли. Представитель NASA должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России, его имя не называлось.

«Да, это был ответный шаг»,— сказал господин Рябков в интервью «РИА Новости». «Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты — конкретно по линии NASA я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место — что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале — ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне»,— добавил он.

В декабре 2020 года посольство России в Вашингтоне заявило, что США являются инициаторами «визовой войны», так как навязали России практику персональных визовых разменов. Так посольство ответило на сообщения СМИ, что американские технические специалисты не могут получить необходимые документы для приезда в диппредставительства в России.