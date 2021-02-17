На Кубани под тяжестью снега рухнула кровля жилого дома

В п. Северном Курганинского района не выдержала веса снега крыша 16-квартирного дома. Кровля повреждена частично, на площади 150 кв. м., ее общая площадь - 700 кв. м., информирует пресс-служба МЧС.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет, газо-, водо-, электроснабжение не нарушено. Четверо жильцов дома покинули жилье и переехали к родственникам, остальные от расселения отказались.

На месте происшествия работает комиссия администрации сельского поселения, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС. К ликвидации последствий обрушения привлечены 21 человек и 7 единиц техники.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в отдельных районах края высота сугробов приближается к отметке в 1 м. Максимальное количество осадков за две недели февраля зафиксировано в Белореченске - 114 мм (253% от нормы). в Горячем Ключе – 110 мм.(162% от нормы), в Усть-Лабинск – 88 мм (205% от нормы). В Краснодаре выпало 79 мм, что составляет 208% от нормы.

Андрей Ульченко