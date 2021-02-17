«Одни из самых дорогих часов за грамм»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как покупатель может подобрать свой вариант украшения в конфигураторе.

Шесть патентов и звание самых тонких механических — в смысле, с ручным заводом — часов в мире; толщина корпуса — невероятные 2 мм — все это часы Piaget Ultimate Concept. Еще в 2018-м выпустили прототип, потом — три лимитированные серии по три экземпляра, в синем, сером и черном цвете. Все они уже либо проданы, либо предзаказаны, то есть выкуплены, и счастливый обладатель ждет свой механический шедевр. Стоимость каждых часов — 37 млн руб. Их вес — 23 грамма. И я, увидев их впервые, в шутку назвала их одними из самых дорогих часов за грамм. А еще мне повезло примерить их на руку.

А вот другим клиентам, которые теперь смогут купить с помощью конфигуратора свои уникальные по комбинации цветов и персональной гравировке часы, нужно будет выбирать Altiplano Ultimate Concept виртуально. Достаточно зайти на сайт Piaget в раздел Piaget Infinetely Personal и собрать часы самому. Кстати, собрать точно такие же, как были в лимитированной серии, конфигуратор не даст. Еще один нюанс — стоимость от выбора цвета, ремешка и гравировки не меняется и составит все те же 37 млн. Ждать готовый экземпляр с момента заказа нужно 15 месяцев, срок един для всего мира.

Часы эти мне нравятся очень, как и проект с конфигуратором. Но что я бы улучшила, так это сам конфигуратор. Хотелось бы иметь большей реалистичности картинку и возможность виртуальной примерки, да и какой-нибудь реальный набор с образцами материалов в ближайшем бутике. Но, думаю, усовершенствовать проект еще успеют, а сами часы отличные.