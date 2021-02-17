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Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» обеспечили более 10 млрд рублей инвестиций

За 2020 год резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 10,5 млрд рублей, причем 80% от общего объема обеспечили три фармацевтические компании. Об этом рассказала пресс-служба ОЭЗ.

Почти 8,5 млрд рублей в свои проекты инвестировали ЗАО «Биокад», АО «Фармасинтез-Норд» и АО «Вертекс». В частности, инвестиции были направлены на увеличение мощностей фармпроизводства и на поставки нового оборудования. В ходе реализации проектов инвесторам удалось обеспечить рабочими местами 442 специалиста. С момента запуска ОЭЗ в 2006 году совокупный объем инвестиций всех резидентов составил 60 млрд рублей.

Объем выручки всех резидентов ОЭЗ в 2020 году достиг 49,3 млрд рублей, что на 36% превысило показатели 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о перспективности региона для инвестиций в зеленую энергетику.

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