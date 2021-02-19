Бесплатная книга — почтой

Британской научной общественности стало известно, в каком трагическом положении находятся ученые и литераторы в советской России. В стране царит разруха. Ученые и литераторы наравне с большинством жителей России плохо одеты, голодны, лишены многих удобств, без которых жизнь становится невыносимой.

Несмотря на это, научная и литературная жизнь в России продолжается. Большевики первоначально проявляли безразличие, а порой даже враждебность по отношению к работникам интеллектуального труда. Но со временем большевистское правительство осознало важность научной и литературной работы для общества. Оставшиеся (так как многие умерли), так вот, оставшиеся из этих людей, цвет интеллектуальной жизни России, сейчас объединены в две специальные организации, через которые получают специальные пайки, обеспечивающие хотя бы прожиточный минимум.

Штаб-квартиры этих организаций — Дом науки и Дом искусств. С первым из них связаны такие великие имена, как физиолог Павлов, геолог Карпинский, ботаник Бородин, астроном Белопольский, криминолог Таганцев, ориенталист и постоянный секретарь Петроградской Академии наук Ольденбург, Кони, Бехтерев, Латышев, Морозов и многие другие, знакомые всему научному миру.

С некоторыми из них удалось связаться и выяснить, какая помощь им требуется. Самая насущная необходимость — европейские научные книги и публикации в научных журналах, которые российские ученые не видели со времени революции. Профессор Ольденбург составил список изданий, в которых нуждается научная общественность России.

Консультации с большевистским правительством в Москве, торгпредствами в Ревеле и Лондоне, а также с британским правительством показали, что нет никаких препятствий к доставке нужной научной литературы и периодики в Россию. В связи с этим объявляется сбор средств для их закупки и отправки и создается специальный комитет, который будет этими средствами распоряжаться.

Чеки можно направлять в Британский комитет помощи деятелям литературы и науки России, дом 6, Джон-стрит, Адельфи, Лондон.

Обращение к британским ученым было опубликовано в ряде научных журналов, в том числе в The British Medical Journal от 8 января 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев