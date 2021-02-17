На станции скорой помощи в Екатеринбурге запустили кислородную станцию

В Екатеринбурге на станции скорой медицинской помощи имени Капиноса завершили пусконаладочные работы концентратора кислорода «Провита-200» и дожимного компрессора для заправки кислородных баллонов. Как отметили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, теперь кислородная станция покрывает всю потребность машин скорой помощи с учетом чрезвычайных ситуаций.

Напомним, оборудование для кислородной станции закупили учредители Фонда святой Екатерины генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. На эти цели они выделили 12 млн руб. Потребность в станции возникла из-за большого количества пациентов с пневмонией. До этого баллоны с кислородом закупались на заводе.

«Город теперь на 100% обеспечен кислородом. У нас нет сторонних поставщиков, что, безусловно, удобно. Машины скорой помощи могут буквально за несколько минут получить необходимый кислород. Раньше кислород закупался, а сегодня мы получаем его по стоимости электроэнергии»,— добавил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

По словам главного рвача станции скорой помощи Игоря Пушкарева, запуск кислородной станции сокращает время на замену кислородных баллонов, которые установлены во всех автомобилях. Они используются во время транспортировки больных пневмонией, пациентов с инфарктом, инсультом и массивными ожогами.

«Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за пять-семь минут»,— пояснил главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев. По его словам, запуск станции позволил сэкономить денежные средства. Так, за 2020 году на закупку кислородных баллонов станция потратила более 1,35 млн руб.

Напомним, в августе 2020 года Фонд святой Екатерины передал станции скорой помощи 30 новых автомобилей. Тогда на их покупку выделили 134 млн руб. В феврале текущего года глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что фонд закупит для станции скорой помощи еще 25 автомобилей.

Михаил Мананников