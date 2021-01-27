Власти Воронежской области инициировали проведение капитального ремонта театра кукол «Шут»

Правительство Воронежской области обратилось к замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, посетившей 27 января регион, с просьбой о выделении дополнительных средств на условиях софинансирования для проведения капитального ремонта театра кукол «Шут». Об этом сообщил зампред облправительства Сергей Честикин во время визита на объект замминистра. «Были озвучены предложения по ремонту всего здания театра, - рассказал Сергей Честикин. - По такому объему работ сумма будет очень приличная – в несколько сотен миллионов рублей». По его словам, «пока работы только обсчитывают». «Мы обращались к заместителю министра, чтобы нам выделили деньги на условиях софинансирования, - уточнил господин Честикин. - Будем отдельно собираться по этому вопросу и оговаривать условия. Думаю, что совместно мы в состоянии решить эту проблему». Речь идет в первую очередь о замене всех инженерных коммуникаций. «У нас изменились условия по безопасности. Конечно, мы должны им соответствовать. Тут зрители – дети»,- напомнил Сергей Честикин. В случае положительного решения о финансировании, к замене инженерных коммуникаций власти рассчитывают приступить весной или в начале лета. «Если начнутся внутренние работы, труппу придется переводить»,- пояснил зампред.

«Были резонансные мнения о том, что текущие ремонтные работы вредны зданию и не воссоздадут исторический облик, - отметил Сергей Честикин. - На самом деле это не так». По словам чиновника, толщина стен здания не обеспечивает необходимое тепло – стены промерзают: «Мы вынуждены делать очень серьезное утепление. На здание можем монтировать только вентилируемый фасад. Но камень для него мы используем природный». Из порядка 15 образцов камня из разных регионов РФ экспертное сообщество выбрало один вариант, который наиболее будет воссоздавать исторический облик. В текущем году должен завершиться ремонт кровли здания театра, срок окончания контракта по фасаду – конец августа.

В конце 2020 года Союз архитекторов Воронежской области направил обращение губернатору Александру Гусеву с просьбой взять под контроль и «решить кризисную ситуацию», возникшую в связи с «неприемлемыми способами выполнения работ» по «знаковому» для города театру. Речь шла о возможном использовании керамогранита при отделке фасада и замене лепных деталей пластиковыми имитациями. В декабре правительство области создало рабочую группу по контролю за реконструкцией театра.

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Ирина Лобанова