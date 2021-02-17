На Юге России задержали участников запрещенный исламистской организации

ФСБ Российской Федерации задержала участников исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» («АТВХ», запрещена в России). Задержанные планировали теракты на территории Северного Кавказа. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике

Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов,

которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников,

планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории

Северного Кавказа от имени „АТВХ“»,— говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, в ходе обысков в местах проживания экстремистов было изъято 40 экземпляров экстремистских материалов, а также в лесном массиве Карачаево-Черкесской Республики обнаружен тайник с пулеметом «РПК», автоматом «АКМ», патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, был обнаружен так называемый «пояс смертника» с поражающими элементами.

Отмечается, что идеологией организации является такфиризм (обвинение в неверии), дающий «теологическое обоснование в отношении „неверных“, в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства— халифата». Сейчас задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Также 10 организаторов и активных участников экстремистской организации находятся под арестом.

Наталья Шинкарева