Алексеевский вагоностроительный завод могут продать за 1 рубль

ООО «Третейское право» выставило на торги путем публичного предложения имущественный комплекс АО «Алексеевский вагоностроительный завод» (АВЗ, входит в банкротящуюся белгородскую ГК «Алексеевка Химмаш»). Ранее активы уже пытались продать за 559,2 млн руб. и за 503,3 млн руб., однако на аукционы никто не заявился.

Начальная цена новых торгов также составляет 503,3 млн руб., а единым лотом по-прежнему продаются готовый на 96% объект незавершенного строительства производственного назначения площадью 34,9 тыс. кв. м и земельный участок для размещения производственной базы на 60,3 тыс. кв. м.

Однако теперь начальная цена может упасть до 1 руб., следует из сообщения о проведения торгов. В первые десять этапов цена будет снижаться на 10% до 50,3 млн руб. На 11-м этапе стоимость активом упадет до 25,1 млн руб. На 12-м этапе цена составит 1 руб. Заявки на торги принимаются с 15 февраля по 19 мая. Сам аукцион состоится в тот же день.

Александр Прытков