Сотрудников Московского политехнического университета заподозрили в мошенничестве

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудников Московского политехнического университета. Они, по версии следствия, получили из бюджета 3,6 млн руб. за обучение людей предпенсионного возраста, но не проводили занятия.

По данным источника РБК в СКР, неустановленные лица из числа сотрудников вуза подделывали отчетность по программам дополнительного обучения граждан предпенсионного возраста и получали за невыполненные услуги бюджетные деньги (3,6 млн руб.) от союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Worldskills Russia)». Дело возбудили на основании материалов проверки одного из отделов управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

Согласно материалам дела, в 2019 году Московский политех и Worldskills Russia заключили договор на проведение обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». После сотрудники университета получили от Worldskills Russia деньги на программу профессионального обучения по специальности «машинист холодильных установок».

«В университете сделали фиктивные отчеты о выполнении учебной нагрузки и подготовили акты сдачи-приемки оказанных услуг»,— рассказал источник. По его словам, в список на обучение включили 47 человек и на счета университета в 2019 году поступили деньги из расчета 77,6 тыс. руб. на одного обучающегося. Эти средства неустановленные лица из числа сотрудников перечислили себе в качестве зарплаты и премий.