Глава Белгородской области зарегистрировался в «Одноклассниках»

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков завел страницу в социальной сети «Одноклассники», сообщила пресс-служба облправительства. Там также отметили, что регистрация аккаунта была запланирована ранее.

Глава региона отметил, что многие белгородцы пользуются «Одноклассниками». «А мне важно общаться с вами напрямую, без посредников, чтобы быть погруженным полностью в региональную повестку, заботы и проблемы людей», — написал в первом посте Вячеслав Гладков.

Также в феврале врио губернатора зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». «Буду стараться оперативно отвечать на комментарии сам и подключу к этому всех глав департаментов и ведомств, глав районов»,— обещал Вячеслав Гладков. В 2020 году господин Гладков также завел аккаунты в Instagram и Telegram.

Александр Прытков