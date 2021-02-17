Исследование почвы на месте перевернувшегося бензовоза провели в Глазове

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование почвы на содержание нефтепродуктов на месте перевернувшегося бензовоза в Глазове. Все показатели в норме, написал глава города Сергей Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Все показатели в пределах нормы по городу. Однако весной оттаявший грунт снова проверим. Коммунальные службы продолжают мониторить состояние сетей в близлежащих домах»,— отметил господин Коновалов.

Напомним, что 20 января на ул. Пряженникова в Глазове перевернулся бензовоз. Жителей близлежащего дома эвакуировали. Пострадавших лет.