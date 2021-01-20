Жителей дома рядом с перевернувшимся бензовозом в Глазове эвакуировали

Жителей ближайшего к перевернувшегося бензовоза на ул. Пряженникова в Глазове в Удмуртии эвакуировали из здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На время проведения работ по ликвидации аварии большинство граждан отправились к родным, несколько человек находятся в пункт временного размещения в школе №13. На улице Пряженникова продолжается ликвидация последствий аварии — подъем перевернувшегося бензовоза, а затем откачивание бензина и сбор разлившегося горючего, отмечается в сообщении.

Напомним, авария произошла около 16:32. Никто не пострадал.