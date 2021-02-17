На дорогах Кубани из-за мороза и снегопадов развернули 200 пунктов обогрева

В Краснодарском крае развернули более 200 пунктов обогрева на наиболее проблемных участках трасс и в местах с затрудненным движением. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Они представляют собой передвижные и стационарные объекты, где водители могут переждать непогоду.

По данным властей Кубани, за сутки в разных районах края выпало от 1 до 75 см снега. Наиболее обильные осадки зафиксированы в Туапсинском, Белореченском районах, в Сочи и Горячем Ключе. В Апшеронском районе действует режим повышенной готовности.

В расчистке от снега дорог краевого значения за минувшие сутки принимали участие почти 500 специализированных машин – комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, бульдозеры. Для ликвидации гололеда потратили 5,1 тыс. тонн реагентов. В целом, в муниципалитетах Краснодарского края в уборке дорог задействовано больше 1,7 тыс. единиц техники.

В ночь на 17 февраля температура воздуха на Кубани опускалась до -11 градусов. Власти региона отмечают, что в ближайшие дни морозы в крае сохранятся.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее администрация Апшеронского района Кубани отменила режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за сильного снегопада. Решение об отмене власти объясняют отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для их введения.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 февраля в большинстве районов ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах прогнозируется очень сильный снег и метель. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью днем составит-2…-7 градусов.

На Черноморском побережье облачно. Здесь также вероятны осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Также не исключены гололед, метель, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Новороссийске порывы 28-33 м/с. На участке Анапа – Геленджик вероятно обледенение судов и причалов. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов.

Алексей Белянин