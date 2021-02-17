«Не до выборов сейчас»

В среду пройдет встреча Владимира Путина с лидерами думских фракций. Об этом ранее сообщили в Кремле. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что готов обсудить тему предстоящих выборов в нижнюю палату парламента. Накануне его пресс-служба отказалась комментировать информацию о том, что главе государства будет предложено возглавить партийный выборный список. А сам Неверов призвал СМИ не придумывать темы мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что планы на предстоящую кампанию строить рано.

Согласно официальной информации, главной темой встречи будет социальная политика. Владимир Путин заслушает предложения лидеров фракций и наиболее ценные может включить в свое послание Федеральному собранию. «И все? — спросите вы. — Неужели так все просто и буднично, без какой либо интриги?» Ведь данное событие преподносится чуть ли не как поворотный момент, что именно сейчас и будет определен, что называется, каркас предстоящих выборов в Государственную думу. Проще говоря, Путин скажет, что можно, что нельзя, а так называемая системная оппозиция возьмет под козырек и будет этим руководствоваться.

Это, конечно, звучит упрощенно, но здесь можно сказать так: этого хотелось бы тем, кто отвечает за кампанию, чтобы был четкий сценарий, которому можно следовать. Что же касается «Единой России», то ей хотелось бы, чтобы президент повел партию на выборы. В первую очередь потому, что так проще — можно спрятаться за рейтинг первого лица. Понятно, что подобное не совсем правильно. Так что с высокой долей вероятности данное пожелание останется без ответа. По крайней, в течение определенного времени. Впрочем, вычленить суть очень просто даже из сухого официального комментария. Именно социальная политика и есть то поле, где можно и нужно дискутировать, а то и сходиться не за страх, а за совесть, при этом не касаясь основ нынешней властной системы. Так было всегда.

В чем же принципиальное отличие нынешней встречи от предыдущих? В первую очередь в том, что нет уверенности, что существующие сценарии не придется переписывать. Слишком много всяких дополнительных факторов появилось. Говорить о думских выборах явно преждевременно. Это может показаться кому-то странным, но официальный комментарий полностью верен. Речь действительно стоит вести о послании как о центральном документе. Другой вопрос, что и с этим все непросто. По той же причине — обстоятельства изменились. Куда идти, в какую сторону — ослабить гайки или, наоборот, закрутить? Закрыться от Запада или наоборот? А, может быть, стоит мягко намекнуть партийцам, мол, все — пришло время молодым дать дорогу?

Так что не до выборов сейчас. Что касается интриги, она состоит в том, сколько запросит системная оппозиция, да и «Единая Россия», за свою лояльность. И возрастает ли цена или, наоборот, падает? Здесь сложно ответить однозначно. Но видно, что впереди большой торг. Это, собственно, и есть перемены. Обстоятельства меняются, и это трудно не замечать.