В Петербурге стало втрое больше ресторанов, работающих на доставку

Из-за пандемии коронавирусной инфекции число ресторанов в Санкт-Петербурге, предлагающих доставку еды, выросло в 3 раза. Это больше, чем в Москве.

Такие данные приводит телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу сервиса 2ГИС. Как отметила руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова, большинство заведений сохранили доставку блюд и после того, как была снята часть коронавирусных ограничений.

По приросту за 2020 год количества заведений, предлагающих доставку, Санкт-Петербург оказался на первом месте в стране. Второе и третье места заняли Москва и Новосибирск.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об угрозе закрытия сетей ресторанов Ollis и «Две палочки».