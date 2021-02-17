Прокурор указал Юрию Шалабаеву на слабый контроль за концессиями

Прокуратура Нижнего Новгорода внесла главе города Юрию Шалабаеву представление «по фактам непроведения контрольных мероприятий» за соблюдением условий двух концессионных соглашений. Речь идет о реконструкции здания диспетчерского пункта: концессионером еще в 2018 году стал «Ростелеком», инвестирующий в создание сети «умных остановок» общественного транспорта.

Второе соглашение, за исполнением которого, по мнению прокурора, был ненадлежащий контроль со стороны мэрии, касается создания в Нижнем Новгороде системы платных парковок. В данном случае концессионером выступает компания «Мегафон». Платные парковочные места предполагалось ввести еще в конце прошлого года, но мэр со ссылкой на пандемию коронавируса отложил старт этого проекта, раскритикованного общественниками из ОНФ. Представление прокурора города находится на рассмотрении, в администрации готовят на него мотивированный ответ.

Иван Сергеев