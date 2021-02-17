В Санкт-Петербурге снизилась выдача потребительских кредитов

За январь 2021 года банки в Петербурге выдали 35,5 тысяч потребительских кредитов, что на 5,9 процентов меньше аналогичного показателя за январь 2020 года. Об этом рассказало «Агентство Бизнес Новостей».

Отмечается, что по всей стране выдача потребкредитов сократилась на 11,3% за тот же период. Меньше всего кредитов брали в Приморском крае (-19,9%), Тюменской области (-16%) и Ханты-Мансийском АО — Югре (-15,2%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в январе 2021 выдача ипотеки ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила более 4,5 млрд рублей, что на 26% выше показателя за январь прошлого года.