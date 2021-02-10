ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

По итогам января 2021 года выдачи ипотеки ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составили более 4,5 млрд рублей, что на 26% превышает показатель за январь прошлого года и является крупнейшим результатом для этого месяца.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться кредиты на строящееся жилье. Доля новостроек в выдачах января составляет 50%, более четверти объема приходится на вторичный рынок. Средний чек по ипотечному кредиту вырос по сравнению с январем 2020 года на 20% и достиг 3,5 млн рублей.

«Статистика января демонстрирует стабильно высокий спрос на ипотеку. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пользуются благоприятной ситуацией для улучшения жилищных условий и минимальными ставками, которые сейчас предлагает рынок. Самой востребованной остается госпрограмма кредитования на новостройки. С учетом января наши клиенты уже оформили по ней кредиты на сумму более 27 млрд рублей, и мы уверены, что потенциал программы в нашем регионе еще далеко не исчерпан», — комментирует Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что объем продаж жилья бизнес-класса в Петербурге вырос на 14% за 2020 год.