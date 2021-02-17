Кубань заняла третье место в РФ по числу дистанционных сделок регистрации недвижимости

В Краснодарском крае в 2020 году было подано 29 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости, поданных экстерриториально. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты региона.

По этому показателю Кубань заняла третье место в РФ, уступая только Московской области (56,5 тыс.) и Москве. В топ-5 по количеству дистанционных заявлений также вошли Санкт-Петербург (24 тыс.) и Пермский край (22 тыс.). Всего в России в 2020 году таким образом было подано 478 тыс. заявлений.

В пресс-службе Кадастровой палаты Кубани отметили, что по итогам 2020 года спрос граждан на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Экстерриториальный принцип оказания услуг позволяет обратиться за регистрацией прав и проведением государственного кадастрового учета независимо от места расположения объекта недвижимости. Документы можно подать в любом регионе, а получить их в офисе Кадастровой палаты. В 2021 года планируется, что получать их можно будет также в офисах МФЦ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года введено в эксплуатацию 54,1 тыс. квартир общей площадью 2,42 млн кв. м. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 2020 года строительные организации всех форм собственности построили 70,1 тыс. квартир общей площадью 4,52 млн кв. м, включая 18,2 тыс. кв. м жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для садоводства.

Алексей Белянин