Аэропорт Краснодара возобновил работу после сильного снегопада

Международный аэропорт Краснодар с 7:00 17 февраля возобновил работу на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, аэропорт не работал больше суток из-за сильного снегопада, начавшегося в ночь на 16 февраля в Краснодаре. В течение дня ограничения несколько раз продляли. По данным на 20:30 16 февраля в аэропорту было отменено 15 рейсов, задержано еще 17 рейсов на прилет в Краснодар. Два рейса из Новосибирска и Внуково были отправлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

Пассажиров задержанных рейсов обеспечивали горячим питанием и водой, иногородних пассажиров размещали в гостиницах.

Алексей Белянин