Из-за снегопада аэропорт Краснодара продлил ограничение работы до утра 17 февраля

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Из-за сильного снегопада аэропорт Краснодара продлил ограничение на прием и выпуск воздушных судов до 7 утра 17 февраля. Решение принято в ходе очередного заседания оперштаба по работе аэропорта в ЧС, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ограничение продлили до 20.30 16 февраля.

На данный момент отменено 15 рейсов, задержано 17 рейсов на прилет в Краснодар. Два рейса из Новосибирска и Внуково находятся на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Минеральных водах. Пассажиров задержанных рейсов обеспечивают горячим питанием и водой, планируется размещение иногородних в гостиницах.

Как пояснили в компании, по прогнозам снегопад в районе аэропорта продлится всю ночь и может завершиться к 6 утра следующих суток.

Напомним, рекордная норма осадков в виде ливневого снега обрушилась на аэропорт кубанской столицы 12 февраля. В течение нескольких дней снегопад не останавливается. На работы по расчистке аэродрома привлечена вся спецтехника аэропорта, максимально усилены смены по обслуживанию техники и работе на перроне. Закуплен дополнительный объем реагентов.

Наталья Решетняк