В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек

Лесовоз, рейсовый автобус и Toyota Ipsum столкнулись на трассе А331 «Вилюй» около 4:00 по местному времени (23:00 по московскому). ДТП произошло между городами Тулун и Братск у поселка Кузнецовка. Погибли пять человек: водитель автобуса и четыре человека из Toyota, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Автобус следовал по маршруту Иркутск—Железногорск-Илимский и вез около 25 пассажиров. На попутном автобусе они направлены в Братск. Несколько пассажиров автобуса получили серьезные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.

«Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ в составе автопоезда МАЗ, груженным древесиной. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус»,— сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следственный отдел по Братскому району СУ СКР проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку начала и прокуратура Братского района.

Екатерина Еременко, Иркутск