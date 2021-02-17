Сбербанк присматривает НПФ

Сбербанк рассматривает возможность покупки негосударственных пенсионных фондов (НПФ), рассказал во вторник, 16 февраля, президент банка Герман Греф. «Мы смотрим… на возможности неорганического роста (в пенсионном бизнесе.— “Ъ”)»,— заявил он. Последний раз НПФ Сбербанка осуществил сделку M&A на пенсионном рынке три года назад, когда при прошлом менеджменте купил фонд «ВНИИЭФ-Гарант». Цена приобретения (см. “Ъ” от 5 апреля 2018 года) свидетельствовала о нерыночном характере сделки, что подтверждали источники “Ъ”, знакомые с ее деталями. В последние же годы, несмотря на неоднократно декларируемое желание Сбербанка по приобретению пенсионных активов (см. “Ъ” от 5 июня 2019 года), он не стал центром консолидации.

Илья Усов, Ольга Шерункова