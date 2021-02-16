ЦБ предупредил инвесторов о рисках волатильности иностранных фондовых рынков

Банк России заявил о риске волатильности иностранных фондовых рынков. Регулятор отметил, что сейчас они перегреты. Это может отразиться на благосостоянии физлиц, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» (.pdf).

ЦБ в докладе сообщил, что в 2020 году россияне вложили в иностранные ценные бумаги 638 млрд руб. Из них в акции было вложено 415 млрд руб., в облигации — 223 млрд руб. Регулятор отметил, что оценка роста вложений в иностранные бумаги «неоднозначная». Среди отрицательных эффектов — увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физлиц.

«В частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние физических лиц и их поведение на фондовом рынке, в том числе на российском фондовом рынке: часть физических лиц в случае получения убытков по портфелям иностранных акций может осуществлять также действия и с портфелями российских ценных бумаг»,— говорится в обзоре.

Среди положительных эффектов — развитие частного инвестирования, покупки бумаг в основном проходят через российские биржи, вложения преимущественно идут в качественные бумаги, участники рынка осуществляют диверсификацию рисков, отметил ЦБ.