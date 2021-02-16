Россияне в 2020 году вложили в иностранные бумаги 638 млрд рублей

В 2020 году россияне вложили в иностранные ценные бумаги 638 млрд руб., говорится в опубликованно Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» (.pdf). Из них в акции было вложено 415 млрд руб., в облигации — 223 млрд руб.

«Приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 млрд и 223 млрд руб. соответственно, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках»,— говорится в докладе.

ЦБ отмечает, что, несмотря на рост вложений в иностранные бумаги, больше всего вложений все равно приходится на долю российских компаний. На 1 января эта доля составила 85%.