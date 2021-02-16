Врио главы Сириуса намерен бороться с самостроями

Временно исполняющий обязанности федеральной территории (ФТ) Сириус Андрей Столяров сообщил, что намерен бороться с самостроями. В своем Instagram он разместил пост, посвященный строительству, которое ведется в непосредственной близости к трансформаторной подстанции. По словам господина Столярова, безопасная зона должна составлять не менее 10 метров. «Что это вообще за беспредел? Весь район хотим без света оставить?», - написал врио главы ФТ. Он также отметил, что направит соответствующий запрос в прокуратуру. Кроме того, врио главы Сириуса обратился к застройщикам с просьбой «не тратить деньги на незаконную стройку на ФТ впустую».

Как писал “Ъ-Кубань”, президент России назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Сириус. Ранее он занимал должность генерального директора инновационно-технологического центра «Сириус». Городской округ Сириус создан в феврале 2020 года в Имеретинской долине города Сочи на базе инфраструктуры Олимпиады-2014. Он получил статус публично-правового образования с особым устройством власти, наделенной муниципальными, федеральными и региональными полномочиями. Управлять Сириусом будут глава, совет и администрация федеральной территории.

Наталья Решетняк