Неверов не подтвердил, что планирует предложить Путину возглавить список «Единой России»

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов не подтвердил сообщения о том, что он планирует предложить президенту Владимиру Путину возглавить список партии на выборах в Госдуму в 2021 году. О таких планах сообщил Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на источники. Господин Неверов призвал канал «не придумывать темы», которые будут озвучены на встрече с президентом.

«Пусть комментарии дают некие "источники". Неверов утром подробно рассказал, что он намерен обсудить с президентом. Стоит отметить, что сама формулировка Daily Storm "может предложить" — попытка снять ответственность за то, что пишут»,— заявили в пресс-службе господина Неверова «РИА Новости».

Сам Сергей Неверов написал в Facebook: «Хочу попросить "Daily Storm" не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать, почему они не прозвучали. Именно из-за таких, как вы, и пришлось принимать закон о "фейковых" новостях».

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